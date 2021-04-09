Герцог Единбурзький, принц Філіп помер у віці 99 років. Про це повідомив Букінгемський палац.

Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II на знакових будівлях у Британії приспустили прапори та оголосили період жалоби.

Здоров’я принца Філіпа деякий час поволі погіршувалось. Він жартома оголосив, що відмовляється від королівських обов’язків у травні 2017 року, пояснюючи це тим, що більше не може вставати.

Востаннє принц з’являвся під час офіційного заходу у 2017 році під час параду Королівських морських піхотинців біля передньої частини Букінгемського палацу.

Відтоді його рідко бачили на публіці, він перебував здебільшого у маєтку королеви Сандрінгем у Норфолку, хоча переїжджав з нею до Віндзорського замку під час локдауну через пандемію Covid-19.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Саме там подружжя святкувало 73-ю річницю весілля у листопаді 2020 року. Він також відсвяткував своє 99-річчя у Віндзорському замку.