Герцог Единбурзький, принц Філіп помер у віці 99 років. Про це повідомив Букінгемський палац.
Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II на знакових будівлях у Британії приспустили прапори та оголосили період жалоби.
Здоров’я принца Філіпа деякий час поволі погіршувалось. Він жартома оголосив, що відмовляється від королівських обов’язків у травні 2017 року, пояснюючи це тим, що більше не може вставати.
Востаннє принц з’являвся під час офіційного заходу у 2017 році під час параду Королівських морських піхотинців біля передньої частини Букінгемського палацу.
Відтоді його рідко бачили на публіці, він перебував здебільшого у маєтку королеви Сандрінгем у Норфолку, хоча переїжджав з нею до Віндзорського замку під час локдауну через пандемію Covid-19.
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Саме там подружжя святкувало 73-ю річницю весілля у листопаді 2020 року. Він також відсвяткував своє 99-річчя у Віндзорському замку.
Філіп одружився з принцесою Єлизаветою в 1947 році, за п’ять років до того, як вона стала королевою. У пари четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.
У середині березня принца Філіпа виписали з лікарні після 28-денної госпіталізації. Він провів у лікарні майже місяць, йому зробили операцію на серці, а також вилікували від інфекції, яку виявили ще в середині лютого.
99-річний принц провів у лікарні імені короля Едуарда і госпіталі Святого Варфоломія 28 днів, і це найдовша госпіталізація в його житті.
Джерело: The Royal Family