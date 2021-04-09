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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Российских войск на границе с Украиной больше, чем когда-либо с 2014 года — Белый дом

Регулярных войск РФ на границе с Украиной размещено больше, чем когда-либо с 2014 года, когда был аннексирован Крым началась война на Донбассе.

Российских войск на границе с Украиной больше, чем когда-либо с 2014 года — Белый дом

Об этом на последнем брифинге Белого дома заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

Проблему наращивания войск РФ на российско-украинской границе США также обсуждают с союзниками в НАТО.

— Сейчас Россия больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года, — сообщила Псаки.

Вспоминая также недавнюю смерть пяти украинских солдат, Псаки сказал, что “это все глубоко обеспокоены признаки”.

Соединенные Штаты все больше обеспокоены активизацией регулярных войск РФ и внимательно следят за ситуацией на украинской границе.

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Разговор Байдена и Зеленского

На прошлой неделе, 2 апреля, состоялся разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Америка и Украина будут продолжать партнерство и бороться за демократические ценности.

Одной из главных тем разговора было установление мира на Донбассе и Поддержка реформирования Украины.

Джо Байден заверил Владимира Зеленского, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее.

Источник: White House

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