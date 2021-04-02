Мир и сохранение демократии: Зеленский подтвердил разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

Америка и Украина будут продолжать партнерство и бороться за демократические ценности.

Зеленский выделил роль США в поддержке реформирования Украины, а также установления мира на Донбассе.

— Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев, — написал Зеленский.

В Офисе президента Украины добавляют, что разговор длился 50 минут. Джо Байден заверил Владимира Зеленского, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее.

Первыми детали первого телефонного разговора между Зеленским и Байденом сообщили СМИ.

Корреспондент американского издания Politico в Белом доме Наташа Бертран заявила, что большая часть разговора президентов была посвящена проблеме обострения ситуации на Востоке Украины, где разведка зафиксировала скопление российских регулярных войск.