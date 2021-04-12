Блинкен предупредил РФ о последствиях агрессивных действий относительно Украины

США предупредили о возможных последствиях, если Российская Федерация будет действовать неосторожно или агрессивно относительно Украины. Такое заявление в США сделали из-за беспокойства относительно наращивания российских войск возле украинских границ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник отметил, что Россию ждут последствия в случае агрессивных действий относительно Украины.

— Президент Байден четко высказался — если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут последствия, — заявил политик.

Политик отметил, что возле границ Украины сейчас находится максимальная концентрация войск Российской Федерации с 2014 года. Политик подчеркнул, что серьезно обеспокоен действиями России.

Активизация войск РФ

В конце марта стало известно, что Россия стягивает войска возле украинских государственных границ. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что под ударом могут оказаться сразу несколько регионов — северные, восточные и южные области Украины.

США просят Российскую Федерацию дать объяснения относительно стягивания войск к восточным границам Украины. США выразили серьезное беспокойство по поводу действий России и назвали их эскалацией агрессии на востоке Украины.

В НАТО также выразили обеспокоенность из-за наращивания войск Российской Федерации возле границ Украины. Глава военного комитета НАТО заверил Украину в поддержке Североатлантического альянса.

Источник: NBC