Россия наращивает войска вблизи границы Украины: Хомчак назвал регионы

Российская Федерация наращивает свои регулярные войска вблизи государственной границы Украины, под ударом могут оказаться сразу несколько регионов.

Об этом во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Разведка зафиксировала активизацию российских войск в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

Эти регионы прилегают к северным, восточным и южным областям Украины.

— На сегодня вдоль государственной границы Украины содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно в Брянской, Воронежской, Ростовской и на территории временно оккупированного Крыма. Вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, — сообщил Хомчак.

Дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп представляет серьезную угрозу военной безопасности Украины.

По состоянию на начало 2021 года только межвидовое объединение войск вооруженных сил РФ составляет около 32 тыс. 700 военнослужащих.

Оккупационные войска на Донбассе

Во время своего выступления Руслан Хомчак отдельно предоставил данные по количеству вражеских военных на оккупированных территориях Донбасса.

Речь идет о 1-м и 2-м армейском корпусе в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. военных.

Как и предыдущие годы, на руководящих военных должностях в оккупационных администрациях так называемых ЛНР и ДНР находятся кадровые офицеры вооруженных сил РФ.

Аппарат военных советников и инструкторов вооруженных сил РФ, действующих на оккупированном Донбассе, составляет более 2 тыс. человек.