Блінкен попередив РФ про наслідки агресивних дій щодо України

США попередили про можливі наслідки, якщо Російська Федерація діятиме необачно чи агресивно щодо України. Таку заяву у США зробили внаслідок занепокоєння через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Посадовець зазначив, що Росію чекають наслідки у випадку агресивних дій щодо України.

– Президент Байден чітко висловився – якщо Росія діятиме необачно або агресивно, будуть наслідки, – заявив політик.

Політик зазначив, що біля кордонів України наразі перебуває максимальна концентрація військ Російської Федерації з 2014 року. Політик підкреслив, що серйозно занепокоєний діями Росії.

Активізація військ РФ

Наприкінці березня стало відомо, що Росія стягує війська біля українських державних кордонів. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під ударом можуть опинитися одразу декілька регіонів – північні, східні та південні області України.

США просять Російську Федерацію дати пояснення щодо стягування військ до східних кордонів України. США висловили серйозне занепокоєння щодо дій Росії та назвали їх ескалацією агресії на сході України.

У НАТО також висловили занепокоєння через нарощування військ Російської Федерації біля кордонів України. Голова військового комітету НАТО запевнив Україну у підтримці Північноатлантичного альянсу.

Джерело: NBC