На заводе в Иране произошел сбой в электросети — власти заявили о теракте

На ключевом объекте ядерной программы Ирана, заводе по обогащению урана в Натанзе, произошел сбой в работе электросети.

Спустя несколько часов вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее на заводе — террористический акт.

— Иран подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны бороться с этим “ядерным терроризмом”, — сказал он.

Он отметил, что действия относительно центра по обогащению в Натанзе демонстрируют поражения противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса.

Власти Ирана не предоставили дополнительных подробностей о случившейся аварии, однако сообщили, что впоследствии аварии не было жертв и утечек на заводе. МАГАТЭ заявило, что осведомлено об аварии, однако отказалось от комментариев.

Авария на заводе в Иране

Авария на заводе в Натанзе случилась после того, как Иран объявил о вводе в строй новых усовершенствованных центрифуг (машин для разделения гидросмесей на твердую и жидкую фазы под действием центробежной силы) по обогащению урана.

Центрифуги необходимы для производства обогащенного урана, который можно использовать для изготовления реакторного топлива, а также материала для ядерного оружия.

Иран настаивает на сугубо мирном характере своей ядерной программы, однако ряд стран предполагают, что таким способом Тегеран обогащает уран для создания атомной бомбы.

В июле 2015 года Иран и шесть стран (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) пришли к общему соглашению. По договоренности, Иран должен был ограничить уровень обогащения урана и его запасы. В обмен на это страны должны были снять санкции с Ирана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки. После этого Иран начал отказываться от выполнения условий соглашения, а в начале 2020 года объявил, что полностью выходит из сделки. Также в начале марта 2021 года Иран отказался от встречи с США, которую предложил Евросоюз, относительно возврата к соблюдению условий ядерной сделки.

Источник: BBC