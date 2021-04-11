На заводі в Ірані стався збій в електромережі – влада заявила про теракт

На ключовому об’єкті ядерної програми Ірану, заводі зі збагачення урану в Натанзі, стався збій у роботі електромережі.

Через декілька годин віце-президент Ірану з атомної енергетики Алі Акбар Салехі заявив, що те, що сталося на заводі – терористичний акт.

– Іран наголошує на необхідності того, що міжнародне співтовариство та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинні боротися з цим “ядерним тероризмом”, – сказав він.

Він зазначив, що дії щодо центру зі збагачення в Натанзі демонструють поразки супротивників прогресу Ірану в ядерній сфері та переговорного процесу.

Влада Ірану не надала додаткових подробиць про аварію, що сталася, однак повідомила, що внаслідок аварії не було жертв та витоків на заводі. МАГАТЕ заявило, що поінформоване про аварію, проте відмовилося від коментарів.

Аварія на заводі в Ірані

Аварія на заводі в Натанзі трапилася після того, як Іран оголосив про введення в дію нових удосконалених центрифуг (машин для поділу гідросумішей на тверду і рідку фази під дією відцентрової сили) по збагаченню урану.

Центрифуги необхідні для виробництва збагаченого урану, який можна використовувати для виготовлення реакторного палива, а також матеріалу для ядерної зброї.

Іран наполягає на суто мирному характері своєї ядерної програми, однак низка країн висувають припущення, що у такий спосіб Тегеран збагачує уран для створення атомної бомби.

У липні 2015 року Іран і шість країн (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина) дійшли спільної згоди. За домовленістю, Іран повинен був обмежити рівень збагачення урану та його запаси. В обмін на це країни повинні були зняти санкції з Ірану.

У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди. Після цього Іран почав відмовлятися від виконання умов, а на початку 2020 року оголосив, що повністю виходить з угоди. Також на початку березня 2021 року Іран відмовився від зустрічі з США, яку запропонував Євросоюз, щодо повернення до дотримання умов ядерної угоди.

Джерело: BBC