Израиль может стоять за атакой на ядерный завод в Иране — NYT

Авария на иранском ядерном объекте в городе Натанз произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

В публикации говорится, что “отключение электроэнергии, скорее всего, были вызваны сознательно спланированным взрывом”.

В NYT добавляют, что израильские и американские сотрудники разведки заявили о роли Израиля в этом деле.

Секретная спецоперация

Два источника из разведке утверждают, что мощный взрыв полностью разрушил независимую и и очень охраняемую внутреннюю энергосистему. Она обеспечивает работу подземных центрифуг, обогащающих уран.

Источники NYT отмечают, что это была секретная израильская спецоперация. Из-за взрыва был нанесен “сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран”.

Читайте Иран отказался от встречи с США по ядерной сделке

Чтобы полноценно возобновить работу в Натанзе может понадобиться минимум десять месяцев.

В The New York Times утверждают, что пока неизвестно, была ли проинформирована о планах израильской стороны администрация президента США Джо Байдена.

О сбоях в электросети на ядерном объекте в Натанзе стало известно 11 апреля. Вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи назвал инцидент проявлением ядерного терроризма.

Власти Ирана сообщили, что в результате аварии не было жертв и утечек на заводе.