Ізраїль може стояти за атакою на ядерний завод в Ірані – NYT

Аварія на іранському ядерному об’єкті у місті Натанз сталася внаслідок вибуху, організованого ізраїльською стороною. З таким твердженням виступила американська газета The New York Times, посилаючись на власні джерела.

У публікації зазначено, що “відключення електроенергії, найімовірніше, були спричинені свідомо спланованим вибухом”.

У NYT додають, що ізраїльські та американські співробітники розвідки заявили про роль Ізраїля у цій справі.

Секретна спецоперація

Два джерела видання з розвідки стверджують, що потужний вибух повністю зруйнував незалежну та внутрішню енергосистему, що дуже добре охоронялася. Ця система забезпечує роботу підземних центрифуг, що збагачують уран.

Джерела NYT зазначають, що це була секретна ізраїльська спецоперація. Через вибух було завдано “сильного удару по можливостях Ірану збагачувати уран”.

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Щоб повноцінно відновити роботу у Натанзі може знадобитися щонайменше десять місяців.

У The New York Times стверджують, що поки невідомо, чи була проінформована про плани ізраїльської сторони адміністрація президента США Джо Байдена.

Про збій в електромережі на ядерному об’єкті в Натанзі стало відомо 11 квітня. Віце-президент Ірану з атомної енергетики Алі Акбар Салехі назвав інцидент проявом ядерного тероризму.

Влада Ірану повідомила, що внаслідок аварії не було жертв та витоків на заводі.