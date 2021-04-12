Окружной суд в Варшаве не будет продолжать арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку, подозреваемому в коррупции и отмывании денег.

Недавно прокурор окружной прокуратуры Варшавы Ян Дрелевский, который расследует дело экс-министра, предложил суду продлить меру пресечения Новаку еще на три месяца, до июля 2021-го.

По его словам, последующий арест подозреваемого необходим не только из-за строгого наказания до 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества.

Кроме того, прокурор считает, что в деле необходимо заслушать и других свидетелей, а также рассмотреть доказательства, на которые Новак мог повлиять, находясь на свободе.

Однако судья окружного суда Варшавы Агнешка Доманская не удовлетворила ходатайство прокурора.

В то же время суд применил меры против экс-министра, которые не требуют содержания под стражей.

В свою очередь окружная прокуратура Варшавы планирует обжаловать это решение суда.

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Дело Новака

Славомир Новак — бывший и. о. главы Укравтодора (2016- 2019). Украинское гражданство он получил в 2016-м.

Его арестовали в Польше в июле 2020-го по обвинению в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Новака не будут ​​экстрадировать в Украину, поскольку его задержали в Польше и объявили подозрение в рамках законодательства.

Дело расследуется совместно украинской и польской сторонами.

Источник: RMF24