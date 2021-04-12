Окружний суд у Варшаві не продовжуватиме арешт екс-главі Укравтодору, колишньому міністру транспорту Польщі Славоміру Новаку, підозрюваному в корупції та відмиванні грошей.

Нещодавно прокурор окружної прокуратури Варшави Ян Дрелевський, який розслідує справу екс-міністра, запропонував суду подовжити запобіжний захід Новаку ще на три місяці, до липня 2021-го.

За його словами, подальший арешт підозрюваного необхідний не лише через суворе покарання до 15 років позбавлення волі, а й через побоювання процесуального шахрайства.

Окрім того, правоохоронець вважає, що у справі необхідно заслухати й інших свідків та розглянути докази, на які Новак міг вплинути, перебуваючи на волі.

Однак суддя окружного суду Варшави Агнешка Доманська не задовольнила клопотання прокурора.

Водночас суд застосував запобіжні заходи проти екс-міністра, які не вимагають тримання під вартою.

Натомість окружна прокуратура Варшави планує оскаржити це рішення суду.

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Справа Новака

Славомір Новак – колишній в. о. глави Укравтодору (2016- 2019 роки). Українське громадянство він отримав у 2016-му.

Його заарештували у Польщі в липні 2020-го за звинуваченнями у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.

Новака не екстрадуватимуть в Україну, оскільки його затримали в Польщі і оголосили підозру в рамках законодавства.

Справа розслідується спільно українською та польською сторонами.

Джерело: RMF24