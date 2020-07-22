Бывшего главу Укравтодора Славомира Новака суд в Варшаве арестовал на три месяца. Под стражу его отправили вместе с двумя сообщниками.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

— Суд Варшавы взял под стражу на три месяца экс-главу Укравтодора и двух его сообщников-граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации, — заявили в НАБУ.

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Среди сообщников Новака экс-командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и гданский бизнесмен Яцек П. Завадка. Они могут выйти из-под стражи, если в течение месяца заплатят залог в 1 млн злотых.

Дело Новака

20 июля бывшего министра транспорта Польши и экс-главу Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

Его подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Новака не будут экстрадировать в Украину, поскольку его задержали в Польше и предъявили подозрение в рамках законодательства.

Дело, по которому подозревают Новака, расследуется совместно украинской и польской сторонами.