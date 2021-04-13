Россия не имеет никакого права ветировать членство Украины в НАТО — Столтенберг

Россия не имеет права ветировать членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом 13 апреля на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что страны НАТО полностью поддерживают Украину в ее попытках обезопасить свои границы от возможного вторжения войск РФ.

По словам Йенса Столтенберга, это остается суверенным правом каждого суверенного государства.

— Россия сейчас пытается внедрить сферы влияния и решать, что их соседи могут или не могут делать. Мы считаем, что Украина сама может выбирать свой путь, — заявил он.

Генсек НАТО напомнил, что только 30 стран-союзников альянса могут решать судьбу членства Украины в НАТО.

Это будет зависеть не только от политической воли представителей НАТО, но и от модернизации украинской армии и проведения реформ.

— Реформы — лучший путь в направлении евроатлантической интеграции, — добавил в заключение Столтенберг.

Предупреждение для РФ

Также на совместной пресс-конференции Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы НАТО официально обратился к РФ с призывом отвести войска от границы с Украиной.

Альянс четко отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе.

Только за последние несколько недель Россия передвинула тысячи войск в боевой готовности к участкам российско-украинской границы.

C момента аннексии Крымского полуострова это впервые, когда фиксируется такая военная активность регулярной армии РФ.