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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Росія не має жодного права ветувати членство України в НАТО – Столтенберг

Росія не має права вето на членство України у Північноатлантичному альянсі.

Росія не має жодного права ветувати членство України в НАТО – Столтенберг

Про це 13 квітня на прес-конференції заявив генсекретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він запевнив, що країни НАТО повністю підтримують Україну у її намаганнях убезпечити свої кордони від можливого вторгнення військ РФ.

За словами Йенса Столтенберга, це залишається суверенним правом кожної суверенної країни.

– Росія зараз намагаєтсья запровадити сфери впливу і вирішувати, що їхні сусіди можуть або не можуть робити. Ми вважаємо, що Україна сама може вирішувати свій шлях, – заявив він.

Генсек НАТО нагадав, що лише 30 країн-союзників альянсу можуть вирішувати долю членства України в НАТО.

Це залежатиме не лише від політичної волі представників НАТО, а й від модернізації української армії та проведення реформ.

– Реформи – найкращий шлях у напрямку євроатлантичної інтеграції, – додав на завершення Столтенберг.

Попередження для РФ

Також на спільній прес-конференції Йенса Столтенберга і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби НАТО офіційно звернувся до РФ із закликом відвести війська від кордону з Україною.

Альянс чітко відстежує усе, що відбувається на лінії зіткнення в районі проведення ООС на Донбасі.

Лише за останні декілька тижнів Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до ділянок російсько-українського кордону.

C моменту анексії Кримського півострова це вперше, коли фіксується така військова активність регулярної армії РФ.

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