НАТО призывает РФ немедленно прекратить обострение на границе с Украиной

Североатлантический альянс призвал РФ немедленно остановить провокации и обострение ситуации на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что альянс четко отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.
Отдельно Йенс Столтенберг выразил соболезнования последним потерям среди украинских военных.
— НАТО поддерживает Украину делом, альянс в прошлом уже ввел санкции и разместил свои войска у границ с РФ, — напомнил в своей речи Столтенберг.
По данным Североатлантического альянса, только за последние несколько недель Россия передвинула тысячи войск в боевой готовности к границе с Украиной.
Такой масштабной военной активности регулярной армии РФ не фиксировали с момента аннексии Крымского полуострова.
Пресс-конференция проходила при участии главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в рамках внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.
Как сообщил министр, на нем планируется обсудить практические пути поддержки Украины в условиях эскалации РФ.
Реакция Белого дома на эскалацию РФ
Масштабную эскалацию РФ на Донбассе и возле границ с Украиной прокомментировали в Белом доме.
Пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге предупредила, что РФ стоит ждать определенных последствий после таких действий.
В Белом доме также сообщили, что уже на этой неделе напряженную ситуацию на Востоке Украины обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и партнеры НАТО.