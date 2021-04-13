НАТО призывает РФ немедленно прекратить обострение на границе с Украиной

Североатлантический альянс призвал РФ немедленно остановить провокации и обострение ситуации на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянс четко отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.

Отдельно Йенс Столтенберг выразил соболезнования последним потерям среди украинских военных.

— НАТО поддерживает Украину делом, альянс в прошлом уже ввел санкции и разместил свои войска у границ с РФ, — напомнил в своей речи Столтенберг.

По данным Североатлантического альянса, только за последние несколько недель Россия передвинула тысячи войск в боевой готовности к границе с Украиной.

Такой масштабной военной активности регулярной армии РФ не фиксировали с момента аннексии Крымского полуострова.

Пресс-конференция проходила при участии главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в рамках внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщил министр, на нем планируется обсудить практические пути поддержки Украины в условиях эскалации РФ.

Реакция Белого дома на эскалацию РФ

Масштабную эскалацию РФ на Донбассе и возле границ с Украиной прокомментировали в Белом доме.

Пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге предупредила, что РФ стоит ждать определенных последствий после таких действий.

В Белом доме также сообщили, что уже на этой неделе напряженную ситуацию на Востоке Украины обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и партнеры НАТО.