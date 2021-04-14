Швеция обвинила Россию в кибератаках и вызвала посла РФ для объяснений

Швеция обвинила Россию в кибератаках, в связи с этим Министерство иностранных дел вызвало посла России для объяснений.

Об этом написала глава министерства Анн Линде в Twitter.

— Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных по Шведской спортивной конфедерации, нарушающих существующие нормы. Посла России вызвали в МИД для объяснений, — написала она.

В период с декабря 2017 года до мая 2018 года Шведская спортивная конфедерация неоднократно подвергалась серьезным взломам своей компьютерной системы. Преступление классифицируется как серьезное нарушение конфиденциальности данных.

Виток данных привел к тому, что российская военная разведка получила доступ к личным данным шведских спортсменов, в частности к медицинским средствам.

Нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена ​​против ФИФА.

Российская кибератака в США

Хакерская операция в США через программное обеспечение компании SolarWinds стала одной из самых масштабных за последние годы и могла задеть около 300 организаций в Германии.

Вредоносное обновление, которое злоумышленники незаметно внедрили в программное обеспечение SolarWinds, на несколько месяцев открыло двери к многочисленным органам власти и компаниям со всего мира.

Целями атаки были Государственный департамент США, крупные корпорации, такие как Microsoft, а также Федеральное управление уголовной полиции Германии и Институт Роберта Коха.

Источник: Шведская прокуратура