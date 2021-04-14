Швеція звинуватила Росію в кібератаках і викликала посла РФ для пояснень

Швеція звинуватила Росію в кібератаках, у зв’язку з цим Міністерство закордонних справ викликало посла Росії для пояснень.

Про це написала глава міністерства Анн Лінде у Twitter.

– Неприйнятні серйозні порушення конфіденційності даних щодо Шведської спортивної конфедерації, що порушують існуючі норми. Посла Росії викликали в МЗС для пояснень, – написала вона.

У період з грудня 2017 року до травня 2018 року Шведська спортивна конфедерація неодноразово піддавалася серйозним зломам своєї комп’ютерної системи. Злочин класифікується як серйозне порушення конфіденційності даних.

Виток даних призвів до того, що російська військова розвідка отримала доступ до особистих даних шведських спортсменів, зокрема до медичних засобів.

Порушення були частиною російської кампанії, спрямованої проти національних та міжнародних антидопінгових організацій, таких як WADA та USADA. Кампанія також була спрямована проти ФІФА.

Російська кібератака у США

Хакерська операція у США через програмне забезпечення компанії SolarWinds стала однією із наймасштабніших за останні роки і могла зачепити близько 300 організацій у Німеччині.

Шкідливе оновлення, яке зловмисники непомітно впровадили у до програмного забезпечення SolarWinds, на кілька місяців відкрило двері до численних органів влади та компаній зі всього світу.

Цілями атаки були Державний департамент США, великі корпорації, такі як Microsoft, а також Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини та Інститут Роберта Коха.

Джерело: Шведська прокуратура