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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Елизавета II вернулась к королевским обязанностям после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II приступали к своим обязанностям всего через несколько дней после смерти мужа — принца Филиппа.

Єлизавета ІІ

Елизавета II вернулась к работе из-за выхода на пенсию высшего должностного лица королевской семьи — Уильяма Пила. Королева устроила церемонию, посвященную его уходу с поста лорда Чемберлена.

Он отвечал за все публичные королевские мероприятия, в частности свадьбы, государственные визиты и вечеринки в саду. Согласно традиции, Уильям Пол вернул королеве церемониальный жезл и служебные отличия, которые он получил за время работы.

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Смерть принца Филиппа

Смерть принца Филиппа настала 9 апреля. Он умер в возрасте 99 лет — незадолго до этого его выписали из больницы, где он перенес операцию сердца.

Супруга королевы Елизаветы II похоронят в Винздоре в субботу, 17 апреля. На похоронах будут присутствовать только самые близкие члены семьи — публичного прощания с принцем не будет.

Источник: Forbes

Фото: Getty Images

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