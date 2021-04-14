Королева Великобритании Елизавета II приступали к своим обязанностям всего через несколько дней после смерти мужа — принца Филиппа.

Елизавета II вернулась к работе из-за выхода на пенсию высшего должностного лица королевской семьи — Уильяма Пила. Королева устроила церемонию, посвященную его уходу с поста лорда Чемберлена.

Он отвечал за все публичные королевские мероприятия, в частности свадьбы, государственные визиты и вечеринки в саду. Согласно традиции, Уильям Пол вернул королеве церемониальный жезл и служебные отличия, которые он получил за время работы.

Смерть принца Филиппа

Смерть принца Филиппа настала 9 апреля. Он умер в возрасте 99 лет — незадолго до этого его выписали из больницы, где он перенес операцию сердца.

Супруга королевы Елизаветы II похоронят в Винздоре в субботу, 17 апреля. На похоронах будут присутствовать только самые близкие члены семьи — публичного прощания с принцем не будет.