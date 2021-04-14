Королева Великої Британії Єлизавета ІІ приступали до своїх обов’язків всього через кілька днів після смерті чоловіка – принца Філіпа.

Єлизавета ІІ повернулася до роботи через вихід на пенсію вищої посадової особи королівської сім’ї – Вільяма Піла. Королева влаштувала церемонію, присвячену його відходу з посади лорда Чемберлена.

Він відповідав за всі публічні королівські заходи, зокрема весілля, державні візити та вечірки у саду. Відповідно до традиції, Вільям Піл повернув королеві церемоніальний жезл і службові відзнаки, які він отримав за час роботи.

Смерть принца Філіпа

Про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Він помер у віці 99 років – незадовго до цього його виписали з лікарні, де він переніс операцію серця.

Чоловіка королеви Єлизавети ІІ поховають у Вінздорі у суботу, 17 квітня. На похороні будуть присутні лише найближчі члени родини – публічного прощання з принцом не буде.