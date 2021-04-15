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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Пентагон заверил Украину в поддержке на фоне агрессии РФ

В США заверили Украину в дальнейшем предоставлении поддержки из-за обострения ситуации возле восточных границ страны.

Ллойд Остин

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Брюсселе по результатам видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.

— Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине, — сказал Ллойд Остин.

По его словам, США будут и дальше помогать Украине в зависимости от потребностей.

— И мы будем стремиться продолжать делать то же самое в будущем, основываясь на потребностях, — добавил он.

Также он напомнил РФ о необходимости уважать территориальную целостность Украины и выразил опасения по поводу наращивания российских войск возле ее восточных границ.

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Агрессия РФ

Страны мира, в частности США, продолжают выражать поддержку Украине в связи с обострением ситуации на востоке страны.

Раскритиковали действия РФ и представители НАТО.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department of State

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

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