В США заверили Украину в дальнейшем предоставлении поддержки из-за обострения ситуации возле восточных границ страны.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Брюсселе по результатам видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.
— Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине, — сказал Ллойд Остин.
По его словам, США будут и дальше помогать Украине в зависимости от потребностей.
— И мы будем стремиться продолжать делать то же самое в будущем, основываясь на потребностях, — добавил он.
Также он напомнил РФ о необходимости уважать территориальную целостность Украины и выразил опасения по поводу наращивания российских войск возле ее восточных границ.
Агрессия РФ
Страны мира, в частности США, продолжают выражать поддержку Украине в связи с обострением ситуации на востоке страны.
Раскритиковали действия РФ и представители НАТО.
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Источник: U.S. Department of State