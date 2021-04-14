Количество войск России вдоль госграницы Украины достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. бойцов в результате активного наращивания РФ дополнительных ударных возможностей.

Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

— Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку приближения к украинским границам дополнительных подразделений из России, — заявил он.

Кроме того, по мнению Тарана, необходимо учитывать и политические события в Беларуси, которые могут привести к постоянному военному присутствию России в этой стране.

По его словам, основной проект российской власти — это повышение давления на Украину, чтобы заглушить прогресс реформ, положительные внутренние политические события и разрушить украинские евроатлантические стремления.

— Также мы обеспокоены вероятной подготовкой регулярных российских войск провести наступательную военную операцию с Крыма для того, чтобы обеспечить подачу воды на полуостров, что является исключительной ответственностью страны, которая оккупировала территорию, — добавил Таран.

Он сообщил, что Украина осознает высокую вероятность провокации украинских военных на Донбассе для того, чтобы обвинить нашу страну в нарушении режима прекращения огня.

В то же время эти провокации РФ может использовать как повод для увеличения войск на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Таран считает, что Россия симметрично разворачивает войска в ответ на учения Defender Europe, чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений Запад 2021.

По словам министра, не исключение, что российские оккупационные войска в Крыму и вблизи границ Украины могут сделать значительные военные провокации в течение 2021 года.