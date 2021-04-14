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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

У России есть три варианта развития событий: разведка об обострении на границе

Вокруг государственной границы Украины фиксируют нарастание уровня угрозы применения военной силы со стороны России.

У России есть три варианта развития событий: разведка об обострении на границе

Об этом заявил начальник ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Кирилл Буданов.

По его мнению, РФ любой ценой хочет оставить Украину в сфере своего геополитического влияния и решить судьбу оккупированных территорий на условиях Кремля.

На заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Кирилл Буданов отметил, что Минобороны прорабатывает три возможных варианта действий РФ против Украины.

Запугивание

Речь идет о демонстрации силы в оккупированном Крыму и на участках российско-украинской границы.

В частности, это может быть проведение так называемых военных учений.

Применение прямой силы

Также возможен вариант военной операции вооруженных сил РФ.

Как повод страна-агрессор может использовать проблему водоснабжения Крыма: таким образом могут пострадать южные области Украины, граничащих с полуостровом.

Провокации

Разведчики не исключают возможного варианта продолжения провокаций на линии разграничения в Донбассе.

Своими действиями боевики могут спровоцировать ВС Украины к реализации военных действий на территории так называемых ЛДНР, чтобы потом обвинить официальный Киев в нарушении перемирия.

Ситуация на границе с РФ

Как заявил Кирилла Буданова, по состоянию на начало марта разведка зафиксировала около 89 тыс. российских военных возле границы с Украиной.

— Общее количество личного состава с 20 апреля увеличится до 110 тыс. человек, — отметил Буданов.

Вооруженные силы РФ были развернуты в составе:

  1. Армии военно-воздушных сил.
  2. Армии противовоздушной обороны (ПВО).
  3. Черноморского флота.

Кроме этого, в полной боевой готовности находятся 28 БТГР (батальонных тактических групп) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Начальник ГУР Украины подчеркнул, что все эти мероприятия являются проверкой войск РФ к оперативному применению, и главным сигналом станет лишь политическое решение Кремля.

Фото: Минобороны

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