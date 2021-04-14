У России есть три варианта развития событий: разведка об обострении на границе

Вокруг государственной границы Украины фиксируют нарастание уровня угрозы применения военной силы со стороны России.

Об этом заявил начальник ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Кирилл Буданов.

По его мнению, РФ любой ценой хочет оставить Украину в сфере своего геополитического влияния и решить судьбу оккупированных территорий на условиях Кремля.

На заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Кирилл Буданов отметил, что Минобороны прорабатывает три возможных варианта действий РФ против Украины.

Запугивание

Речь идет о демонстрации силы в оккупированном Крыму и на участках российско-украинской границы.

В частности, это может быть проведение так называемых военных учений.

Применение прямой силы

Также возможен вариант военной операции вооруженных сил РФ.

Как повод страна-агрессор может использовать проблему водоснабжения Крыма: таким образом могут пострадать южные области Украины, граничащих с полуостровом.

Провокации

Разведчики не исключают возможного варианта продолжения провокаций на линии разграничения в Донбассе.

Своими действиями боевики могут спровоцировать ВС Украины к реализации военных действий на территории так называемых ЛДНР, чтобы потом обвинить официальный Киев в нарушении перемирия.

Ситуация на границе с РФ

Как заявил Кирилла Буданова, по состоянию на начало марта разведка зафиксировала около 89 тыс. российских военных возле границы с Украиной.

— Общее количество личного состава с 20 апреля увеличится до 110 тыс. человек, — отметил Буданов.

Вооруженные силы РФ были развернуты в составе:

Армии военно-воздушных сил. Армии противовоздушной обороны (ПВО). Черноморского флота.

Кроме этого, в полной боевой готовности находятся 28 БТГР (батальонных тактических групп) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Начальник ГУР Украины подчеркнул, что все эти мероприятия являются проверкой войск РФ к оперативному применению, и главным сигналом станет лишь политическое решение Кремля.