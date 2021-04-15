В НАТО підтримали санкції США проти Росії

НАТО підтримує санкції США проти Російської Федерації. В Альянсі закликали Росію припинити провокації на кордоні України.

У заяві НАТО повідомляється, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, зокрема порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також Грузії.

В Альянсі закликали Росію негайно почати виконувати свої міжнародні зобов’язання, а також знизити напруженість біля українських кордонів.

– Ми закликаємо Росію припинити провокації та негайно знизити напруженість на кордонах України, а також в незаконно анексованому Криму, – заявили в НАТО.

Санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Зокрема Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 10 російських дипломатів, 32 юридичних і фізичних осіб, а також шести технологічних компаній.

За даними Білого дому, ці технологічні компанії надавали підтримку кібер-програмі спецслужб РФ – зокрема організації сприяли зловмисній кібер-діяльності Росії. Також США ввели санкції проти чотирьох новинних веб-сайтів.

Джерело: НАТО