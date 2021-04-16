Под негодующие выкрики: Меркель выступила за усиление локдауна в Германии

На фоне пандемии Ангела Меркель выступила за усиление жесткого карантина в Германии.

Соответствующий законопроект об усилении локдауна канцлер представила на заседании бундестага.

В документе говорится, что если число новых заражений за неделю превысит 100 человек на 100 тыс. жителей, в Германии будет введен общенациональный комендантский час.

Ранее такую ограничительную меру вводили только в отдельных регионах страны.

— Ситуация очень серьезная. Страну охватила третья волна коронавируса. За 13 месяцев мы изучили меньшей мере один урок: вирус не прощает полумер. Это все только усложняет, — убеждала Ангела Меркель.

Выступление Ангелы Меркель сопровождался негодующими выкриками парламентариев: спикеру бундестага пришлось призвать собравшихся к порядку.

Канцлера поддержал президент Медицинской ассоциации Германии Клаус Рейнхардт. По его словам, учитывая количество новых случаев Covid-19, экстренное усиление локдауна будет неизбежным.

Источники: HNA