Третья волна коронавируса стала самой сложной для Германии — Меркель

Третья волна коронавируса стала самой сложной для Германии.

Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.

— Мы должны сказать, что эта третья волна, пожалуй, самая сложная для нас, — отметила она.

По ее словам, для того, чтобы победить коронавирус, необходимо провести масштабную кампанию по вакцинации.

— И тестирования помогает нам построить мост, пока вакцинация не сработает. Дальнейшее экономическое развитие зависит от того, насколько быстро можно будет взять под контроль инфекцию, — пояснила канцлер.

Она призвала к совместным действиям в мире по борьбе с пандемией.

Всего с начала пандемии в Германии зафиксировали свыше 2,9 млн случаев заражения коронавирусом.

Карантин в Германии

В Германии отменили недавно принятое решение об усилении жесткого карантина во время предстоящих пасхальных праздников.

В то же время правительство призвало местных жителей соблюдать противоэпидемические ограничения, принятые для уменьшения распространения коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома во время предстоящих праздников.

Источник: Die Welt