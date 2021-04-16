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Наташа Тарчевська |

Під ганебні вигуки: Меркель виступила за посилення локдауну в Німеччині

На тлі пандемії Ангела Меркель виступила за посилення жорсткого карантину в Німеччині.

Під ганебні вигуки: Меркель виступила за посилення локдауну в Німеччині

Відповідний законопроект про посилення локдауну канцлер представила на засіданні бундестагу.

У документі йдеться, що якщо число нових заражень за тиждень перевищить 100 осіб на 100 тис. жителів, у Німеччині буде введено загальнонаціональну комендантську годину.

Раніше такий обмежувальний захід вводили лише в окремих регіонах країни.

– Ситуація дуже серйозна. Країну охопила третя хвиля коронавірусу. За 13 місяців ми вивчили щонайменше один урок: вірус не прощає напівзаходів. Це все тільки ускладнює, – переконувала Ангела Меркель.

Виступ Ангели Меркель супроводжувався ганебними вигуками парламентаріїв: спікеру бундестагу довелося закликати присутніх до порядку.

Канцлера підтримав президент Медичної асоціації Німеччини Клаус Рейнхардт. За його словами, з огляду на кількість нових випадків Covid-19 екстренне посилення локдауну буде неминучим.

Джерело: HNA

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