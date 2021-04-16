Під ганебні вигуки: Меркель виступила за посилення локдауну в Німеччині

На тлі пандемії Ангела Меркель виступила за посилення жорсткого карантину в Німеччині.
Відповідний законопроект про посилення локдауну канцлер представила на засіданні бундестагу.
У документі йдеться, що якщо число нових заражень за тиждень перевищить 100 осіб на 100 тис. жителів, у Німеччині буде введено загальнонаціональну комендантську годину.
Раніше такий обмежувальний захід вводили лише в окремих регіонах країни.
– Ситуація дуже серйозна. Країну охопила третя хвиля коронавірусу. За 13 місяців ми вивчили щонайменше один урок: вірус не прощає напівзаходів. Це все тільки ускладнює, – переконувала Ангела Меркель.
Виступ Ангели Меркель супроводжувався ганебними вигуками парламентаріїв: спікеру бундестагу довелося закликати присутніх до порядку.
Канцлера підтримав президент Медичної асоціації Німеччини Клаус Рейнхардт. За його словами, з огляду на кількість нових випадків Covid-19 екстренне посилення локдауну буде неминучим.
Джерело: HNA