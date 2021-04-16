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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Нигерии сотни человек отравились соком, не менее 10 умерли

В Нигерии более 400 человек госпитализировали в больницы после отравления апельсиновым соком. По меньшей мере 10 человек умерли. Инцидент произошел в штате Кано на севере страны.

лікарня

В этой местности соки продаются в форме саше, которое потом нужно разбавлять водой. Оказалось, что в этих товаров истек срок годности.

Люди начали жаловаться на рвоту, диарею, кровь в моче и головокружение. Сейчас 50 пациентов проходят диализ почек.

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О привлечении к ответственности производителей соков не сообщается, однако несколько продавцов были арестованы. Власти также проводят исследования, не могла ли вызвать отравление некачественная вода.

Отравление наркотиком в Чернигове

В городе Чернигов ученик 10 класса попал в реанимацию с отравлением. Подросток попробовал синтетический каннабис, после чего ему стало плохо.

Родители парня могут получить за это наказание.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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