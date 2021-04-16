У Нігерії понад 400 людей госпіталізували до лікарень після отруєння апельсиновим соком. Щонайменше 10 людей померли. Інцидент трапився у штаті Кано на півночі країни.

У цій місцевості соки продаються у формі саше, яке потім потрібно розбавляти водою. Виявилося, що у цих товарів закінчився термін придатності.

Люди почали жалітися на блювоту, діарею, кров у сечі та запаморочення. Наразі 50 пацієнтів проходять діаліз нирок.

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Про притягнення до відповідальності виробників соків не повідомляється, однак кілька продавців було заарештовано. Влада також проводить дослідження, чи не могла спричинити отруєння неякісна вода.

Отруєння наркотиком у Чернігові

У місті Чернігів учень 10 класу потрапив до реанімації з отруєнням. Підліток спробував синтетичний канабіс, після чого йому стало зле.

Батьки хлопця можуть отримати за це покарання.