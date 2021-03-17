В Чернигове несовершеннолетний парень попал в реанимацию. Врачи диагностировали в ученика десятого класса отравление неизвестным веществом. Предварительная причина госпитализации — передозировка синтетическим каннабисом.

Парня без сознания забрали в больницу из дома дедушки, куда он ушел из дома. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Правоохранители выясняют, где подросток получил наркотическое вещество.

По факту отравления ребенка открыто уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Родители мальчика могут получить наказание в виде ограничения или лишения свободы от двух до пяти лет.

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Отравление наркотиком в школе

В Кривом Роге подросток отравился наркотиком в школе. Несовершеннолетний прямо в стенах учебного заведения попробовал наркотическое вещество снюс.

Его госпитализировали в одну из реанимаций города.

Источник: Черниговская областная прокуратура