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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

Очільник МЗС Чехії заявив про висилку вісімнадцятьох російських дипломатів. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

Приводом до інциденту стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році.

Тоді постраждало десятки місцевих жителів, двоє громадян Чехії загинули.

Згідно з заявою, російські дипломати мають 48 годин, щоб покинути територію Чехії.

– На підставі чітких доказів, отриманих під час розслідування силами безпеки, я вимушений зазначити, що існує обґрунтована підозра щодо причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділу 29155, до вибуху складів боєприпасів на комплексі Врбетице у 2014 році, – йдеться у повідомленні.

Загалом у посольстві РФ у Празі працюють понад 130 співробітників.

Петров і Боширов у розшуку

Одразу після заяви про висилку російських дипломатів поліція Чехії оголосила в розшук громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Саме вони підозрюються в отруєнні родини Скрипалів у Великій Британії.

За даними правоохоронців, Петров і Боширов перебували у Празі та Моравії у жовтні 2014 року.

Склад №16 на комплексі Втребице вибухнув 16 жовтня 2014 року, другий склад № 12 – 3 грудня того ж року.

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