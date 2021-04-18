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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Британия направит в Черное море военные корабли для поддержки Украины — СМИ

Великобритания планирует перебросить военные корабли в Черное море в знак солидарности с Украиной и поддержки против агрессии РФ. Об этом сообщают британские журналисты, ссылаясь на высокопоставленные морские источники.

есміносець типу 45

По информации, в украинское побережье в мае отправятся два корабля королевского флота. Такое решение в Британии принято после того, как США отменили перемещение американских кораблей в Черное море.

В планах Великобритании — направить в Украину эскадренный миноносец типа 45 с зенитными ракетами, а также противолодочный фрегат типа 23.

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Корабли РФ в Черном море

Накануне российские корабли зашли в Черное море под предлогом военных учений. В составе морских сил РФ — судна обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

Всего в апреле Россия планирует провести около 4 тыс. подобных учений.

Источник: The Sunday Times

Фото: Getty Images

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