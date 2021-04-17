РФ перебросила в Черное море артиллерийские и десантные корабли

17 апреля РФ направила 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море. Отряд российских судов прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в акваторию для якобы обучения.

Среди катеров — три артиллерийских и восемь десантных, а также суда обеспечения.

В пресс-службе Южного военного округа заявят, что корабли переходят в Черное море для якобы проведения военных учений.

Всего в апреле РФ планирует провести более 4 тыс. “учений” разного масштаба.

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Корабли РФ в Черном море

Недавно Российская Федерация сообщила о межфлотском переходе кораблей из Каспийского в Черное море. Суда осуществляют операцию якобы для военных учений.

В то же время в ЕС заявили, что намерены России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства в октябре 2021 года вызывает серьезную тревогу в Евросоюзе.

Источник: пресс-служба Южного военного округа