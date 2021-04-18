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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Британія направить в Чорне море військові кораблі для підтримки України – ЗМІ

Велика Британія планує перекинути військові кораблі у Чорне море на знак солідарності з Україною та підтримки проти агресії РФ. Про це повідомляють британські журналісти, посилаючись на високопоставлені морські джерела.

есміносець типу 45

За інформацією, до українського узбережжя у травні вирушать два кораблі королівського флоту. Таке рішення у Британії ухвалили після того, як США скасували переміщення американських кораблів у Чорне море.

У планах Британії – направити до України ескадрений міноносець типу 45 з зенітними ракетами, а також протичовновий фрегат типу 23.

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США скасували переміщення двох військових кораблів у Чорне море

Кораблі РФ у Чорному морі

Напередодні російські кораблі зайшли в Чорне море під приводом військових навчань. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Загалом у квітні Росія планує провести близько 4 тис. подібних навчань.

Джерело: The Sunday Times

Фото: Getty Images

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