Велика Британія планує перекинути військові кораблі у Чорне море на знак солідарності з Україною та підтримки проти агресії РФ. Про це повідомляють британські журналісти, посилаючись на високопоставлені морські джерела.

За інформацією, до українського узбережжя у травні вирушать два кораблі королівського флоту. Таке рішення у Британії ухвалили після того, як США скасували переміщення американських кораблів у Чорне море.

У планах Британії – направити до України ескадрений міноносець типу 45 з зенітними ракетами, а також протичовновий фрегат типу 23.

Читайте США скасували переміщення двох військових кораблів у Чорне море

Кораблі РФ у Чорному морі

Напередодні російські кораблі зайшли в Чорне море під приводом військових навчань. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Загалом у квітні Росія планує провести близько 4 тис. подібних навчань.

Джерело: The Sunday Times