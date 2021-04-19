США предупредили РФ о возможных последствиях в случае смерти Навального в колонии

Администрация США размышляет над возможными последствиями для Российской Федерации в случае смерти Алексея Навального в колонии.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан во время брифинга.

— Мы сообщили (властям России, — Ред.), что последствия будут, если Навальный умрет в российской тюрьме, — заявил Салливан.

Он добавил, что администрация Джо Байдена рассматривает различные варианты действий в случае смерти оппозиционера.

Сам Джо Байден 17 апреля заявил, что считает ситуацию с Навальным “абсолютно несправедливой и ненадлежащей”, однако не стал давать ей более детальную оценку.

17 апреля члены российского профсоюза Альянс врачей, которые ознакомились с результатами анализа крови Навального, сообщили, что состояние оппозиционера близко к критическому.

Штаб Алексея Навального решил провести досрочную акцию протеста, не дожидаясь сбора 500 тыс. участников на сайте Свободу Навальному! из-за ухудшения состояния здоровья оппозиционера. Акция запланирована на 21 апреля в 19.00 на центральных площадях российских городов.

2 февраля 2021 года суд РФ заменил Алексею Навальному условный срок на реальный в деле Ив Роше и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

В конце февраля Навального доставили в исправительную колонию в Покрове. Больше новостей об Алексее Навальном читайте на Фактах ICTV.