США попередили РФ про можливі наслідки у разі смерті Навального у колонії

Адміністрація США розмірковує над можливими наслідками для Російської Федерації у разі смерті Олексія Навального у колонії.

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван під час брифінгу.

— Ми повідомляли (уряд Росії, – Ред. ), що наслідки будуть, якщо Навальний помре у російській в’язниці, – заявив Салліван.

Він додав, що адміністрація Джо Байдена розглядає різні варіанті дій у разі смерті опозиціонера.

Сам Джо Байден 17 квітня заявив, що вважає ситуацію з Навальним “абсолютно несправедливою і неналежною”, проте не став давати їй більш детальну оцінку.

17 квітня члени російської профспілки Альянс лікарів, які ознайомилися з результатами аналізу крові Навального, повідомили, що стан опозиціонера близький до критичного.

Штаб Олексія Навального вирішив провести дострокову акцію протесту, не чекаючи збору 500 тис. учасників на сайті Свободу Навальному! через погіршення стану здоров’я опозиціонера. Акція запланована на 21 квітня о 19.00 на центральних площах російських міст.

2 лютого 2021 року суд РФ замінив Олексію Навальному умовний термін на реальний у справі Ів Роше і засудив до 3,5 років позбавлення волі.

Наприкінці лютого Навального доправили до виправної колонії у Покрові. Більше новин про Олексія Навального читайте на Фактах ICTV.