Навального переводят из колонии в стационар областной больницы

Российского оппозиционера Алексея Навального переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы.

Решение о переводе Навального приняла комиссия врачей. В настоящее время состояние здоровья российского оппозиционера оценивают как удовлетворительное.

Сообщается, что ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия самого Навального ему назначили витаминную терапию.

— Комиссией врачей было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, — сообщается в заявлении.

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Источник: ФСИН России