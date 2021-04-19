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Факти / Світ / Росія
Юлія Захарченко |

Навального переводять з колонії у стаціонар обласної лікарні

Російського опозиціонера Олексія Навального переводять з виправної установи у стаціонар обласної лікарні.

Навального переводять з колонії у стаціонар обласної лікарні

Рішення про переведення Навального ухвалила комісія лікарів. Наразі стан здоров’я російського опозиціонера оцінюють як задовільний.

Повідомляється, що його щодня оглядає лікар-терапевт. За згодою самого Навального йому призначили вітамінну терапію.

– Комісією лікарів було ухвалене рішення про переведення Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених, що розташовується на території ВК-3 УФСВП Росії по Володимирській області, – повідомляється в заяві.

Попередження США до Росії

Адміністрація США попередила Росію про можливі наслідки у випадку смерті опозиціонера Олексія Навального у колонії. За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, адміністрація Джо Байдена розглядає різні варіанти дій, якщо це станеться.

17 квітня лікарі, які ознайомилися з результатами аналізу крові Навального, повідомили, що стан опозиціонера близький до критичного. Штаб Навального вирішив провести дострокову акцію протесту через погіршення його стану здоров’я.

Джерело: ФСВП Росії

Фото: Depositphotos

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