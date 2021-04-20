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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Россия должна перейти от провокаций к сотрудничеству — МИД Германии

хайко маас візит в україну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратился к России и призвал ее прекратить провокации на границе с Украиной.

Соответствующее обращение появилось на его странице в Twitter.

— Сейчас мы тесно поддерживаем наших украинских партнеров. Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству. Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению, это было четко сказано во время разговора с Дмитрием Кулебой, — написал он после онлайн-конференции министров иностранных дел ЕС.

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В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС предложил пошаговый план противодействия дальнейшей эскалации РФ. В частности, он призвал Евросоюз ввести секторальные санкции против России.

По мнению Дмитрия Кулебы, персональных санкций в ситуации, сложившейся из-за стягивания российских войск к украинским границам, уже недостаточно.

Фото: Dreamstime

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