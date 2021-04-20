Россия должна перейти от провокаций к сотрудничеству — МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратился к России и призвал ее прекратить провокации на границе с Украиной.

Соответствующее обращение появилось на его странице в Twitter.

— Сейчас мы тесно поддерживаем наших украинских партнеров. Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству. Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению, это было четко сказано во время разговора с Дмитрием Кулебой, — написал он после онлайн-конференции министров иностранных дел ЕС.

Wir stehen eng an der Seite unserer ukrainischen Partner, gerade jetzt. Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten. Die territoriale Integrität der Ukraine steht nicht zur Disposition, das ist in der Aussprache mit @DmytroKuleba sehr deutlich geworden. — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) April 19, 2021

Украина просит ЕС о новых санкциях против РФ

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС предложил пошаговый план противодействия дальнейшей эскалации РФ. В частности, он призвал Евросоюз ввести секторальные санкции против России.

По мнению Дмитрия Кулебы, персональных санкций в ситуации, сложившейся из-за стягивания российских войск к украинским границам, уже недостаточно.