Росія повинна перейти від провокацій до співпраці – МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас звернувся до Росії і закликав її припинити провокації на кордоні з Україною.

Відповідне звернення з’явилося на його сторінці у Twitter.

– Зараз ми тісно підтримуємо наших українських партнерів. Москва повинна перейти від провокацій до співпраці. Територіальна цілісність України не підлягає сумніву, це було чітко сказано під час розмови з Дмитром Кулебою, – написав він після онлайн-конференції міністрів закордонних справ ЄС.

Wir stehen eng an der Seite unserer ukrainischen Partner, gerade jetzt. Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten. Die territoriale Integrität der Ukraine steht nicht zur Disposition, das ist in der Aussprache mit @DmytroKuleba sehr deutlich geworden. — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) April 19, 2021

Україна просить ЄС про нові санкції проти РФ

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради ЄС запропонував покроковий план протидії подальшій ескалації РФ. Зокрема, він закликав Євросоюз ввести секторальні санкції проти Росії.

На думку Дмитра Кулеби, персональних санкцій у ситуації, що склалася через стягування російських військ до українських кордонів, вже недостатньо.