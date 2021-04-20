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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Росія повинна перейти від провокацій до співпраці – МЗС Німеччини

хайко маас візит в україну

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас звернувся до Росії і закликав її припинити провокації на кордоні з Україною.

Відповідне звернення з’явилося на його сторінці у Twitter.

– Зараз ми тісно підтримуємо наших українських партнерів. Москва повинна перейти від провокацій до співпраці. Територіальна цілісність України не підлягає сумніву, це було чітко сказано під час розмови з Дмитром Кулебою, – написав він після онлайн-конференції міністрів закордонних справ ЄС.

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Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради ЄС запропонував покроковий план протидії подальшій ескалації РФ.  Зокрема, він закликав Євросоюз ввести секторальні санкції проти Росії.

На думку Дмитра Кулеби, персональних санкцій у ситуації, що склалася через стягування російських військ до українських кордонів, вже недостатньо.

Фото: Dreamstime

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