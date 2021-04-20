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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Конец эпохи братьев Кастро: Мигель Диас-Канель стал главой Компартии Кубы

Мігель Діас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель займет должность первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы. Его назначили после отставки Рауля Кастро.

Решение о назначении Мигеля Диас-Канеля приняли во время Восьмого съезда партии 19 апреля. Рауль Кастро выступил с поддержкой своего преемника и сообщил, что не будет принимать предложений о дальнейшем участии в жизни партии.

Новоназначенный секретарь ЦК Компартии со своей стороны заявил, что будет советоваться с Кастро по стратегически важным вопросам.

Назначение Мигеля Диаса-Канеля означает конец эпохи семьи Кастро, которая держала власть над государством после кубинской революции 1959 года.

Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы в 2019 году — это были первые президентские выборы с 1976 года.

Отставка Рауля Кастро

89-летний Рауль Кастро объявил о своей отставке 16 апреля. Он занял пост главы Компартии в 2011 году.

Вместе со старшим братом Фиделем Кастро Рауль правил Кубой 62 года — со времени революции 1959 года, которая сбросила авторитарного правителя генерала Фульгенсио Батиста.

Фото: PCC

Источник: PCC

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