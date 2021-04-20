Президент Куби Мігель Діас-Канель обійме посаду першого секретаря Центрального Комітету Комуністичної партії Куби. Його призначили після відставки Рауля Кастро.

Рішення про призначення Мігеля Діас-Канела ухвалили під час Восьмого з’їзду партії 19 квітня. Рауля Кастро виступив з підтримкою свого наступника та повідомив, що не буде приймати пропозицій щодо подальшої участі у житті партії.

Новопризначений секретар ЦК Компартії зі свого боку заявив, що буде радитися з Кастро щодо стратегічно важливих питань.

Призначення Мігеля Діаса-Канеля означає кінець епохи сім’ї Кастро, яка тримала владу над державою після кубинської революції 1959 року.

Мігель Діаса-Канель став президентом Куби у 2019 році – це були перші президентські вибори з 1976 року.

Відставка Рауля Кастро

89-річний Рауль Кастро оголосив про свою відставку 16 квітня. Він обійняв посаду очільника Компартії у 2011 році.

Разом зі старшим братом Фіделем Кастро Рауль правив Кубою 62 роки – з часу революції 1959 року, яка скинула авторитарного правителя генерала Фульгенсіо Батісту.

Фото: PCC

Джерело: PCC