Украина в ПАСЕ собирает подписи под заявлением про эскалацию и провокации РФ

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация собирает подписи под заявлением о провокациях и военной эскалации РФ.

Об этом сообщила председатель украинской парламентской делегации Мария Мезенцева.

Совместное заявление членов ПАСЕ о провокациях России создали по инициативе представителя литовской делегации Эмануэлиса Зингериса в поддержку Украины.

В частности, в документе говорится об увеличении количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков на Донбассе, возрастании числа жертв и наращивании войск возле украинских границ.

— Терпеть поведение РФ нельзя. Документ призывает агрессора прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива, прекратить эскалацию конфликта на Востоке и выполнять взятые на себя обязательства в рамках принципов ОБСЕ, — пояснила член делегации Евгения Кравчук.

Сейчас заявление подписали делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

По словам Мезенцевой, короткая версия заявления Written declaration будет зарегистрирована и направлена ​​в Бюро ПАСЕ, Комитет министров и генеральному секретарю Совета Европы.

Российская агрессия

В конце марта Россия начала наращивать силы возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.

Также недавно российские корабли зашли в Черное море. В составе морских сил РФ — суда обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

В то же время страна-агрессор заявляет, что это все делают с целью проведения учений. Однако Украина и мир обеспокоены такими действиями Кремля.

Источник: Мария Мезенцева