Україна у ПАРЄ збирає підписи під заявою про ескалацію та провокації РФ

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи українська делегація збирає підписи під заявою щодо провокацій та військової ескалації РФ.

Про це повідомила голова української парламентської делегації Марія Мезенцева.

Спільну заяву членів ПАРЄ про провокації Росії створили з ініціативи представника литовської делегації Емануеліса Зінгериса на підтримку України.

Зокрема, в документі йдеться про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських бійців на Донбасі, зростання числа жертв і нарощування військ біля українських кордонів.

– Терпіти поведінку РФ не можна. Документ закликає агресора припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки, припинити ескалацію конфлікту на Сході і виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках принципів ОБСЄ, – пояснила член делегації Євгенія Кравчук.

Нині заяву підписали делегації Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.

За словами Мезенцевої, коротка версія заяви Written declaration буде зареєстрована і спрямована в Бюро ПАРЄ, Комітет міністрів і генеральному секретарю Ради Європи.

Російська агресія

Наприкінці березня Росія почала нарощувати сили біля східних кордонів України та в окупованому Криму.

Також нещодавно російські кораблі зайшли в Чорне море. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Водночас країна-агресор заявляє, що це все роблять з метою проведення навчань. Однак Україна та світ занепокоєні такими діями Кремля.

Джерело: Марія Мезенцева