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Факти / Світ / Росія
Анастасія Рогожінська |

РФ перекинула у Чорне море артилерійські та десантні кораблі

17 квітня РФ направила 15 кораблів Каспійської флотилії у Чорне море. Загін російських суден пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці і зайшов в акваторію для нібито навчання.

Чорне море_Морський щит 2021_навчання

Серед катерів – три артилерійських і вісім десантних, а також судна забезпечення.

У прес-службі Південного військового округу заявляють, що кораблі переходять у Чорне море для нібито проведення військових навчань.

Загалом у квітні РФ планує провести понад 4 тис. “навчань” різного масштабу.

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Кораблі РФ у Чорному морі

Нещодавно Російська Федерація повідомила про міжфлотський перехід кораблів з Каспійського в Чорне море. Судна здійснюють операцію нібито для військових навчань.

Водночас у ЄС заявили, що намір Росії закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року викликає серйозну тривогу у Євросоюзі.

Джерело: прес-служба Південного військового округу

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