21 апреля в России проходят массовые митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Люди вышли на акции в крупных городах страны, их задерживают силовики.

Граждане устроили шествие в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Ростове-на-Дону, Иркутске, Воронеже, Барнауле.

В акции в Москве приняла участие жена Алексея Навального Юлия.

На акцию в столице РФ вышли также рэперы Влади, Face, Oxxxymiron.

Митингующих во всех городах начали задерживать силовики.

тут сотни людей pic.twitter.com/VKYCJW9f0j — Liza Fokht (@lizafokht) April 21, 2021

По состоянию на 20.00 были задержаны 459 человек.

Полиция в Питере применяет шокеры, сообщает «Фонтанка» Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/Vh7FaaXrIb — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021

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Также сообщается о жестоком обращении с гражданами. По данным СМИ, девушку в Санк-Петербурге во время задержания били шокером.

Жесткое задержание в Санкт-Петербурге: девушку бьют шокером и уводят из толпы. Видео: «Бумага» pic.twitter.com/bkPuNfdJGV — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 21, 2021

Дело Навального

Летом 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили, однако его жизнь удалось спасти.

После лечения в Германии он вернулся в Россию, где его задержали силовики. Позже его приговорили к отбыванию наказания в колонии по делу об Ив Роше. В конце марта стало известно, что Алексей Навальный объявил голодовку.

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Источник: ОВД Инфо, ВВС Русская служба

Фото: Liza Fokht