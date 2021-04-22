21 апреля в России проходят массовые митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Люди вышли на акции в крупных городах страны, их задерживают силовики.
Граждане устроили шествие в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Ростове-на-Дону, Иркутске, Воронеже, Барнауле.
В акции в Москве приняла участие жена Алексея Навального Юлия.
На акцию в столице РФ вышли также рэперы Влади, Face, Oxxxymiron.
Митингующих во всех городах начали задерживать силовики.
тут сотни людей pic.twitter.com/VKYCJW9f0j
— Liza Fokht (@lizafokht) April 21, 2021
По состоянию на 20.00 были задержаны 459 человек.
Полиция в Питере применяет шокеры, сообщает «Фонтанка»
Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/Vh7FaaXrIb
— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021
Также сообщается о жестоком обращении с гражданами. По данным СМИ, девушку в Санк-Петербурге во время задержания били шокером.
Жесткое задержание в Санкт-Петербурге: девушку бьют шокером и уводят из толпы. Видео: «Бумага» pic.twitter.com/bkPuNfdJGV
— МБХ медиа (@MBKhMedia) April 21, 2021
Дело Навального
Летом 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили, однако его жизнь удалось спасти.
После лечения в Германии он вернулся в Россию, где его задержали силовики. Позже его приговорили к отбыванию наказания в колонии по делу об Ив Роше. В конце марта стало известно, что Алексей Навальный объявил голодовку.
Подробнее о деле Навального читайте на Фактах ICTV.
Источник: ОВД Инфо, ВВС Русская служба
Фото: Liza Fokht