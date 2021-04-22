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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Более 400 задержанных, шокеры и рэперы: в РФ проходят акции в поддержку Навального

Мітинги у РФ

21 апреля в России проходят массовые митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Люди вышли на акции в крупных городах страны, их задерживают силовики.

Граждане устроили шествие в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Ростове-на-Дону, Иркутске, Воронеже, Барнауле.

В акции в Москве приняла участие жена Алексея Навального Юлия.

На акцию в столице РФ вышли также рэперы Влади, Face, Oxxxymiron.

Митингующих во всех городах начали задерживать силовики.

По состоянию на 20.00 были задержаны 459 человек.

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Также сообщается о жестоком обращении с гражданами. По данным СМИ, девушку в Санк-Петербурге во время задержания били шокером.

Дело Навального

Летом 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили, однако его жизнь удалось спасти.

После лечения в Германии он вернулся в Россию, где его задержали силовики. Позже его приговорили к отбыванию наказания в колонии по делу об Ив Роше. В конце марта стало известно, что Алексей Навальный объявил голодовку.

Подробнее о деле Навального читайте на Фактах ICTV.

Источник: ОВД Инфо, ВВС Русская служба

Фото: Liza Fokht

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