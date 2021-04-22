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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Понад 400 затриманих, шокери і репери: у РФ проходять акції на підтримку Навального

Мітинги у РФ

21 квітня у Росії проходять масові мітинги на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Люди вийшли на акції у великих містах країни, їх затримують силовики.

Громадяни влаштували ходу у Москві, Санкт-Петербурзі, Кемерово, Ростові-на-Дону, Іркутську, Воронежі, Барнаулі.

В акції у Москві взяла участь дружина Олексія Навального Юлія.

На акцію у столиці РФ вийшли також репери Владі, Face, Oxxxymiron.

Мітингувальників у всіх містах почали затримувати силовики.

Станом на 20.00 було затримано 459 осіб.

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Також повідомляється про жорстоке поводження з громадянами. За даними ЗМІ, дівчину у Санк-Петербурзі під час затримання били шокером.

Cправа Навального

Влітку 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, проте його життя вдалося врятувати.

Після лікування у Німеччині він повернувся до Росії, де його затримали силовики. Пізніше його засудили до відбування покарання у колонії у справі про Ів Роше. Наприкінці березня стало відомо, що Олексій Навальний оголосив голодування.

Детальніше про справу Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ОВС Інфо, ВВС Російська служба

Фото: Liza Fokht

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