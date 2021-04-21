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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Станция Дуга в Чернобыле вошла в реестр государственных памятников Украины

Дуга Чорнобиль

Радиолокационная станция Дуга, что в Чернобыльской зоне, занесена в Госреестр недвижимых памятников Украины. За такое решение 21 апреля проголосовало правительство.

Внесение Дуги в государственный реестр инициировало Министерство культуры и информационной политики. По мнению экспертов, это поможет уберечь памятник от разрушения. Несмотря на загрязнения, он остается визитной карточкой Чернобыля.

— Это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО, — уверен министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Кроме того, МКИП проводит оценку других объектов для внесения в государственный реестр памятников.

Кабмин выделил средства на ЧАЭС

В марте Кабинет министров Украины поддержал решение о выделении средств на поддержку безопасности атомных блоков Чернобыльской АЭС.

Для этого из бюджета потратят почти 1,4 млрд грн. 26 апреля 2021 пройдет 35 лет со дня трагедии на ЧАЭС.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: УНИАН

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