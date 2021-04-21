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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Станція Дуга у Чорнобилі увійшла до реєстру державних пам’яток України

Дуга Чорнобиль

Радіолокаційна станція Дуга, що в Чорнобильській зоні, занесена до Держреєстру нерухомих пам’яток України. За таке рішення 21 квітня проголосував уряд.

Внесення Дуги до державного реєстру ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики. На думку експертів, це допоможе вберегти пам’ятку від руйнування. Попри забруднення, вона залишається візитівкою Чорнобиля.

– Це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО, – впевнений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Крім того, МКІП проводить оцінку інших об’єктів для внесення у державний реєстр пам’яток.

Кабмін виділив кошти на ЧАЕС

У березні Кабінет міністрів України підтримав рішення про виділення коштів на підтримку безпеки атомних блоків Чорнобильської АЕС.

Для цього з бюджету витратять майже 1,4 млрд грн. 26 квітня мине 35 років з дня трагедії на ЧАЕС.

Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: УНІАН

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