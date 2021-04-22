Посол США в РФ Джон Салливан покинул Москву

Посол США в РФ Джон Салливан покинул свою резиденцию в Москве.

Самолет дипломата направляется в Вашингтон для проведения консультаций.

В аэропорту Шереметьево Салливана ожидали журналисты, однако общаться с ними глава американской дипмиссии не стал.

Отметим, что госдепартамент США не отзывал дипломата Джон Салливан был вынужден вернуться в Вашингтон после рекомендаций, полученных от МИД России.

Еще в марте для консультаций из Вашингтона был отозван российский посол Анатолий Антонов, который с тех пор находится в Москве.

Это произошло после интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер назвал своего российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Ухудшение отношений между РФ и США

15 апреля США ввели очередной пакет санкций против Российской Федерации.

Среди прочего ограничительные меры коснулись высылки десяти членов диппредставительства РФ.

В свою очередь Госдепартамент США отозвал Салливана из Москвы, но пообещал, что в ближайшие недели посол вернется в Россию.

Источник: Интерфакс