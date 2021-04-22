Посол США в РФ Джон Салливан покинул Москву

Посол США в РФ Джон Салливан покинул свою резиденцию в Москве.
Самолет дипломата направляется в Вашингтон для проведения консультаций.
В аэропорту Шереметьево Салливана ожидали журналисты, однако общаться с ними глава американской дипмиссии не стал.
Отметим, что госдепартамент США не отзывал дипломата Джон Салливан был вынужден вернуться в Вашингтон после рекомендаций, полученных от МИД России.
Еще в марте для консультаций из Вашингтона был отозван российский посол Анатолий Антонов, который с тех пор находится в Москве.
Это произошло после интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер назвал своего российского коллегу Владимира Путина убийцей.
Ухудшение отношений между РФ и США
15 апреля США ввели очередной пакет санкций против Российской Федерации.
Среди прочего ограничительные меры коснулись высылки десяти членов диппредставительства РФ.
В свою очередь Госдепартамент США отозвал Салливана из Москвы, но пообещал, что в ближайшие недели посол вернется в Россию.
Источник: Интерфакс